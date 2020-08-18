وفد من الزراعة يتفقد 5 مواقع إرشادية وإنتاجية في كفر الشيخ

تفقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، يرافقه وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من المواقع الإرشادية والإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ، بناء على تكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار عزوز، في تقريره إلى أنه جرى عقد اجتماع موسع بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، حضره المهندس حامد النجار، مدير عام الزراعة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم قاسم، مدير الإرشاد، المهندس كرم السوري مهندس تطوير الري، والمهندس عبد الله ريحان مسؤول المركز الإرشادي بالخادمية، وعدد من المختصين بالمديرية.

وجرى التأكيد على أهمية الدور الإرشادي لدعم وخدمة المزارعين، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة الحديثة، بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، وخفض كافة تكاليف الإنتاج، بما يسهم في زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته.

كما تفقد الوفد 5 مواقع خدمة وإنتاجية، جرى معاينتها على الطبيعة، حيث جرى زيارة حقل أرز إرشادي بمساحة 10 أفدنة منزرع بصنف سخا 108 ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بناحية المرايعين بكفر الشيخ حيث جرى تطوير نظام الري به.

كما زار مزرعة عنب، تابعة لأحد المزارعين بالمحافظة على مساحة فدانين تروى بالتنقيط، في زمام جمعية البشاير بمركز الرياض، كنموذج لحقول صغار المزارعين التي جرى تحديث نظام الري.

وأفاد المزارع عن تجربته والتي أدت إلى خفض تكاليف الري، وتقليل كميات الأسمدة المستخدمة مقارنة بالري بالغمر.

وزار الوفد، محطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بناحية زهران بمركز كفر الشيخ، وتروي 33 فدانا أنشأها وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كنموج لمصادر الطاقة الجديدة المستدامة.

وتفقد المركز الإرشادي بناحية الخادمية بكفر الشيخ، والذي يعمل على تأهيل المهندسين الزراعين للقيام بدورهم الإرشادي في خدمة المزارعين.

كما جرى زيارة مزرعة رمان بناحية الخادمية بمركز كفر الشيخ تروى بالتنقيط على مساحة قدرها 40 فدانا، جرى تكويدها في إطار خطة تكويد المزارع التي يتم تصدير إنتاجها.