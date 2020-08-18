احتفالية لتكريم الوافدات من الدول العربية بالشرقية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية تكريم الوافدات من الدول العربية، وتوزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا عليهن، وذلك بمركز شباب العاشر من رمضان.

ونظم الاحتفالية الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الاحتفالية تحمل اهتمامًا خاصًا من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للوافدين والوافدات من الدول العربية الشقيقة، لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية لهن، وتعليم الحرف اليدوية بمراكز الشباب وتسويق منتجاتهن ليحيين حياة كريمة.

وأشار إلى أن مصر قوية بقيادتها السياسية وجيشها العظيم وشرطتها المدنية وتحتضن الأشقاء العرب وتوفر لهم كافة سبل الدعم والمساندة ، وقال "معندناش لاجئين بمصر، الجميع أشقاء في وطنهم الثاني".

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأشقائها العرب، وتقوم بالعديد من المبادرات للوافدين والوافدات، وتوفير برامج الرعاية اللازمة لهم لدمجهم في المجتمع وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة في العمل على دمج وانصهار الوافدين في سوق العمل المصري، من خلال تقديم برامج ترفيهية وأنشطة ومهارات حياتية وتوفير المساحات الآمنة لهم في ممارسة جميع الأنشطة بحرية كاملة .