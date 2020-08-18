القبض على أم خنقت "رضيعتها" وألقتها في صندوق قمامة

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية القبض على سيدة متهمة بخنق "رضيعتها" وإلقائها في صندوق قمامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، بعثور أحد نبّاشي القمامة على جثة طفلة "رضيعة" حديثة الولادة مربوط حول عنقها قطعة "شاش".

جرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى ديرب نجم وتحرر محضر بالواقعة، وفي وقت لاحق حددت الأجهزة الأمنية هوية الأم وجرى ضبطها.

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الطفلة الرضيعة لبيان سبب وفاتها.