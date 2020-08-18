إسرائيل تسجل 1660حالة إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 698 حالة، عقب تسجيل 8 وفيات جديدة صباح اليوم.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، أنه تم تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينما تم الإبلاغ عن 410 حالات خطيرة.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ94 ألفا، من بينهم 70291 حالة تعافٍ.