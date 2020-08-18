ضبط 46 طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

قالت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، إن الإدارات التموينية المختلفة خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، شنت حملات مفاجئة على الأسواق، ما أسفر عن تحرير 1397 محضرًا متنوعًا، منها 973 للمخابز البلدية والسياحية.

كما أشارت إلى تحرير 424 محضرًا للأسواق، ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر أخرى ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها ٤٢ طن ملح طعام بديرب نجم والعاشر من رمضان.

وأكدت وكيل وزارة التموين ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهول المصدر أو منتهية الصلاحيه أو مهربة لبيعها فى السوق السوداء، منها 2 طن أسمنت بديرب نجم، و120 قطعة ملابس بالزقازيق، و35 علبة سجائر بديرب نجم.