The French Dispatch أحدث فيلم لإدوارد نورتون حبيس الأدراج بسبب كورونا

إدوارد نورتون الذي يتم اليوم عامه الـ 51 هو ممثل ومنتج شارك في أفلام مميزة وصل عددها 45 فيلما، بينها أعمال تلقت الكثير من الإشادات من قبل النقاد، وإعجاب الجمهور.

ومن بين هذه الأفلام المميزة، Fight club ،American History X ،Birdman ،The Illusionist وغيرها.

وانتهى إدوارد نورتون، الذي يتم اليوم عامه الـ 51، من تصويره دوره في أحدث فيلم المخرج ويس أندرسون، The French Dispatch، والذي كان ضمن اختيارات مهرجان كان الرسمية للعام الجاري.

وعلى الرغم من انتهاء فريق العمل من تصوير الفيلم، إلا أنه تم تأجيل طرحه لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا.

تدور أحداث الفيلم عام 1950، حول مجموعة من الصحفيين في جريدة أمريكية مقرها مدينة فرنسية، وتنشر القصص في مجلة "the French Dispatch"، وهو من نوعية أفلام الدراما الكوميدية.

ويشارك إدوارد نورتون في بطولة the French Dispatch مجموعة مميزة من النجوم بينهم تيموثي شالاميت، وسيرشا رونان، وسيسيلي دي فرانس، وإليزابيث موس.. ويليام دافو، تيلدا سوينتون، كريستوف والتز وغيرهم.

وسبق وشارك إدوارد نورتون مع المخرج ويس أندرسون في عدد من الأفلام، بينها Isle of Dogs، عام 2018، والفيلم ترشح لجائزتي أوسكار.

كما شارك نورتون مع ويس أندرسون في فيلم The Grand Budapest Hotel، عام 2014، والفيلم ترشح لـ 9 جوائز أوسكار وحصد منها 4.

وولد إدوارد نورتون، في 18 أغسطس 1969، ليتم اليوم عامه الـ 51، وشارك في أفلامه مميزة وترشح لجائزة أوسكار 3 مرات.

وللمخرج ويس أندرسون، تاريخ كبير من الأفلام الهامة، عددها 18، بينها أفلام قصيرة، وكتب 18 فيلما أيضا وترشح لـ 7 جوائز أوسكار.