توقعات طقس 72 ساعة قادمة.. مائل للحرارة نهارا وشبورة مائية في الصباح

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود خلال الـ 72 ساعة القادمة، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء أنّه يسود طقس حار نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على جنوب سيناء، ويكون حارا نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه، ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الأربعاء 19 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 ، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 29.

طقس الخميس 20 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 29.

طقس الجمعة 21 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 29.