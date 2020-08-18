وزير النقل عن حادث معدية دمشلي: "لو لومت الأهالي يبقى أنا مش منصف"

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، تفاصيل حادث معدية دمشلي، بكوم حمادة، والتي راح ضحيتها 5 أفراد، فأوضح أنه يعلم جيدًا أن الأهالي سيفعلون المستحيل من أجل قضاء حوائجهم والمرور إلى الجانب الآخر من النيل، "لو فيه كوبري المواطن هيستخدمه، لو مفيش هايضطروا يعملوا معديات بدائية عشان يعدوا".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه لا يّلوم المواطنين في هذا الأمر، فليس من المنطقي أن نأمر المواطنين بالسير 10 كيلومترات من أجل الوصول إلى كوبري للمرور من عليه، "لو قلت كده هيبقى كلامي مش منطقي ومش منصف".

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن أول كوبري موجود في هذه المنطقة في كفر داوود أي يبعد عن المعدية البدائية التي سقطت مسافة 10 كيلومترات، والمنطقي أننا نتعامل كمحافظة وكوزارة نقل وكدولة أن نرى المطلوب ونُخطط له، من أجل أن يقوم المواطنون بقضاء حوائجهم سواء الذهاب للمدارس أو المستشفيات أو المصانع.

وأشار إلى أن المعدية التي انهارت كانت في الساعة الواحدة منتصف الليل، ودخلت عليها عربات محملة بسماد، وحدث عدم اتزان في التحميل، ولم يكن هناك إضاءة كافية، بسبب حدوث هذه المشكلة ليلًا، كما أن المعدية بدائية وغير مؤمنة، "المعدية دي اتقلبت في رياح البحيرة، كان عليها 11 شخصا، راح ضحيتها 5 أشخاص".