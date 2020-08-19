وزيرة الهجرة: السوق المصرية واعدة استثماريا بالرغم من أزمة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها شاركت بالأمس مع وزراء التموين والتجارة الداخلية والشباب والتنمية المحلية، في افتتاح المرحلة الثانية من المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن السوق المصرية واعدة استثماريًا وعلى مستوى الأسواق الصاعدة بالرغم من أزمة كورونا.

وتابعت، أن مصر تشهد تطورًا وأشياءً جديدة كل يوم، ومن ثم فإن المصريين بالخارج لديهم ثقة كبيرة في القيادة السياسية، ما يدفعهم إلى المزيد من الاستثمارات على أرض الدولة، على غرار ما فعل المهندس أشرف دوس في المنطقة اللوجستية بالغربية.

وأردفت، أن الدولة المصرية أعادت أكثر من 77 ألف مواطن مصري في أزمة العالقين الأخيرة إلى أرض الوطن، ومن ثم فإن الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط أطلقت استمارة "نورت بلدك".

وواصلت: "الاستمارة ترحب بالمواطن وترغب في التعرف على بياناته مثل المحافظة والمهنة وعدد أفراد الأسرة العائدين معهم، لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع".

وأكملت: "محافظة سوهاج هي المحافظة الأكبر في العائدين في الخارج، تليها أسيوط، ثم الغربية".