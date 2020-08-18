تفاصيل غرق 7 أشخاص جدد خلال 24 ساعة.. بينهم ضحية بشاطيء النخيل

بكاء وعويل وصراخ وإغماء، مشاعر متنوعة أصابت أهالي ضحايا الشواطئ المختلفة، عقب غرق ذويهم في مياه البحر، بعد تسللهم إلى الشاطئ المغلق، ليكملوا سلسلة حوادث الغرق التي انتشرت في الآونة الأخيرة، في أماكن مختلفة، وسط نيران من الحزن نشبت في قلوب أهاليهم على فراقهم بتلك الطريقة المؤلمة.

على مدار الـ24 ساعة الماضية، شهدت الشواطيء المصرية 7 حالات غرق في أماكن مختلفة، يروي إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، لـ"الوطن" تفاصيلها، وأماكن وتوقيت غرقها، مناشدًا الغواصين في تلك الأماكن بسرعة التوجه للشواطيء لانتشال الجثث المختفية.

وقال "المالحي" إنه حدثت حالة غرق في منطقة السلام أبويوسف، أمس، لشاب يدعى محد عبد الرشيد أحمد، قبل أن تظهر جثته اليوم الساعة الرابعة فجرًا بعد أن طفت على سطح لمياة ليتم انتشالها.

وأضاف قائد "غواصين الخير"، أنه ظهرت حالة غرق جديدة اليوم في الصعيد، بمركز مغاغة في محافظة المنيا، لشاب يدعى أحمد عبدالعظيم محمد نجيب

كما أوضح أن اليوم استكمل ضحاياه في الصعيد بغرق شاب من سوهاج يدعى أحمد عبدالفتاح، طالب بالفرقة لاأولى بكلية حقوق جامعة سوهاج، والذي لقى مصرعه في مركز العسيرات بجزيرة اولاد حمزة نجع موسى.

وأردف أن هناك حالة غرق جديدة ظهرت، أمس، في الجيزة، في تمام الساعة الرابعة مساءً، وذلك بمحطة أبوغالب مركز منشاة القناطر، بجوار معدية أبو خفاجة، لشاب يدعى محمد العيسوي فتحي العيسوي، عمره 19 عاما.

وتابع "المالحي" بأن شاب يدعى أحمد محمد محمود محمد، من مدينة العياط، لقى مصرعه غرقًا في العلمين، بجوار فندق الماسة، أمس.

وواصل المنقذ، أن حالة غرق ظهرت اليوم لشاب يدعى عبدالرحمن فهمي، عمره 16 عاما، وذلك في شاطيء النخيل، وقعت عصر أمس.

كما ناشد "المالحي" الشرطة أن تمنع المواطنين من نزول البحر بشكل حازم، وتعيين المحافظة لمنقذين ومراقبين، وزيادة وعي الناس بأن لا ينزلوا البحر فى عدم وجود منقذين على الشاطئ.