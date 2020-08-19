"تموين القاهرة": خفض وزن الرغيف سيزيد التنافسية بين المخابز

قال الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع شعبة المخابز وطالب فيها أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة الخبز وزيادة المقابل المادي بعد ارتفاع تكلفة التشغيل وتأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الخبز أنواع منه الطري والملدن والمجري والوزارة ترى توحيد الأصناف وزيادة انتاجية جوال الدقيق.

وأشار وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إلى أن زيادة الإنتاجية وخفض وزن الرغيف لـ90 جراما يسعى لزيادة التنافسية بين المخابز، مشيرا إلى أن هناك عقوبات مغلظة على التلاعب في الأوزان تصل لإغلاق المخبز.

وأوضح حامد، أن حصة المخابز والمواطن ثابتة من الخبز والمهم أن يحصل المواطن على "عيش نضيف"، مع توحيد أوزان الخبز بالكامل بما يحافظ على منظومة صناعة الخبز.