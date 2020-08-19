مصادرة 1488 لتر خل فاسد قبل طرحه في الأسواق بالمحلة

تمكن مفتشو إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، اليوم، من مصادرة 1488 لتر خل طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المخازن بنطاق الإدارة الصحية أول المحلة، وذلك قبل طرحه للجمهور في الأسواق التجارية.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الشناوي نجم مدير إدارة مفتشي الأغذية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بفتح باب استدعاء المتهمين في واقعة الغش التجاري.