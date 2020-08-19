إزالة 2890 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 2890 حالة تعد، منها 2107 حالة على الأراضي الزراعية، و776 حالة على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 335 حالة تعد بالبناء، وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 25 مارس الماضي، بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى اليوم الأربعاء.

وأكد "غنيم" أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.