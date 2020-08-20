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حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:12 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يمكن الاعتماد عليه في تحمل المسؤولية على أكمل وجه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

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