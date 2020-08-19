معلمون وإداريون.. تفاصيل الوظائف المطلوبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظائف مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

أولًا: وظائف المعلمين

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين

وظائف مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية

ثانيًا: وظائف الإداريين

وظائف مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

وظائف المعلمين:

وظائف مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف مدرسي وي للتكنولوجيا التطبيقية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

وظائف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية

أولًا: وظائف المعلمين:

ثانيًا: وظائف الإداريين:

شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ـ يفتح باب التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020.

ـ يشكل فريق العمل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات، التابعة لمديرية التربية والتعليم، بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل، إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

ـ في حالة الإشارة إلى شهادة علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائل القانونية، والاستبعاد نهائيا، بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.