نصيف الحفناوي بعد فوزه بالشيوخ: الأولوية للصحة والتعليم

توجه الدكتور نصيف الحفناوي الشكر لأهالي القليوبية على الثقة الغالية التي أدت إلى نجاحه كعضو في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيولي أهمية خاصة للصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة .

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أمس أسماء الفائزين الفردي في انتخابات الشيوخ بمحافظة القليوبية.

والفائزون هم، سيد عبدالحميد سالم حسن حجازي، مستقبل وطن، وسمير محمد البيومي أحمد رمضان، مستقبل وطن، ومصطفى سعيد أمين الطرباني، مستقبل وطن، ونصيف حفناوي أحمد سيد أحمد العفيفي، مستقبل وطن، ومصطفى بيومي محمد بيومي النفيلي، مستقبل وطن.

فيما ستجرى جولة الإعادة بين أبوسريع إمام عن ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري، وخالد عرمان مستقل في الجولة الأولى بعد خروج جميع المستقلين وممثلي الأحزاب الأخرى من المنافسة من الجولة الأولى.

وكشفت النتائج الرسمية خروج 9 سيدات خضن الانتخابات في المرحلة الأولى مابين مستقلات وممثلات لأحزاب حماة الوطن والمؤتمر وأبناء مصر وهزيمة 41 مرشحا مستقلا و4 مرشحين لحزب حماة الوطن ومرشحين لحزب المؤتمر ومرشح للوفد ومرشح للمصري الديمقراطي ومرشح لحقوق الإنسان والمواطنة وآخر للعربي للعدل والمساواة.

وكان قد تبارى في الجولة الأولى للانتخابات، 60 مرشحا مستقلا وممثلين للأحزاب المختلفة على 6 مقاعد مخصصة للفردي

فيما تنتظر المحافظة جولة إعادة ساخنة بعد نجاح مرشحي مستقبل وطن من المرة الأولى وبقاء مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية السادس الكاتب الصحفي أبوسريع إمام عن حزب الشعب الجمهوري والذي يحظي بدعم المرشحين الـ 5 الذين سبقوه في الجولة الأولى وحققوا الفوز، وعدد من المستقلين الذين خرجوا من السباق أمام خالد عرمان، بالرغم من أن فارق الأصوات بينهما في الجولة الأولى يتعدي 70 ألف صوت لصالح أبوسريع إمام.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في الثالثة عصر أمس، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والتي أجريت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك من مقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو لأول مرة.