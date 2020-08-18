رئيس الوزراء يطمئن على أرصدة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع البترولية، وكذا متابعة مستجدات موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.

وأكّد رئيس الوزراء الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع البترول، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في النهوض بالاقتصاد القومي، ودفع عجلة التنمية، ولاسيما خلال المرحلة الحالية.

مدبولي يؤكد زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية في المدن الساحلية فترة الإجازات

وخلال اللقاء، اطمأن مدبولي، على توافر أرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية، مع تأكّيد ضرورة العمل على زيادة المخزون منها، مؤكّدًا ضرورة توافر المنتجات البترولية المختلفة في المدن الساحلية في فترة الإجازات، والمصايف.

كما تابع رئيس الوزراء مستجدات موقف المشروعات الجاري تنفيذها، بالتعاون مع كبرى شركات البترول العالمية، والتي من شأنها تحقيق مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.

وسلّط الملا، الضوء على أحد المشروعات الحالية، التي شهدت تقدمًا ملموسًا في مراحل تنفيذها، مشيرًا إلى أحدث المشروعات المقترحة والذي يتمثل في مشروع البتروكيماويات بمدينة العلمين، بمحافظة مطروح.

وأكّد وزير البترول أنَّ هذا المشروع سيُسهم في توفير منتجات بتروكيماوية متخصصة ومنتجات بترولية، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ استغلال إنتاج المشروع لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض منه.