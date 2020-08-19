مدبولي يُعلن تفاصيل استعداد الحكومة لكورونا في الخريف والشتاء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تريد الاستمرار في الأرقام الجيدة التي وصلت إليها في أعداد إصابات فيروس كورونا، "احنا الحقيقة تابعنا وناقشنا الاستعدادات لمواجهة فصلي الخريف والشتاء"، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف "مدبولي"، أنه جرى التشديد على استمرار عمل مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات الجامعية أو حتى مستشفيات القوات المسلحة، وتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الأعداد المتوقعة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى مراجعة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد أننا نستمر على توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "يمكن كان هناك نقاش مهم واتخاذ قرارات فيما يخص توفير 2.5 لقاح للإنفلونزا الموسمية عشان تبقى متاحة لكل المواطنين، عشان اللي عاوز ياخد هذه اللقاحات للإنفلونزا الموسمية تبقى موجودة لأنها بصورة أو بأخرى ممكن تكون مفيدة لفئات محددة للشعب المصري".