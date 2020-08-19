عاجل.. مدبولي: سنوفر لقاح كورونا للمواطنين حال اعتماد أي مصل عالمي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة استعرضت آخر ما وصلت له التطورات الخاصة في إنتاج لقاح أو مصل خاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن الدولة تتابع كل ما يُعلن عنه من مستجدات في هذا الشأن.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أنه كان هناك توجيه واتخاذ القرار بأنه بمجرد أن يكون هناك إنتاج حقيقي للقاحات يجري اعتمادها على مستوى العالم ستكون الدولة والحكومة المصرية جاهزة في شراء واتاحة أكبر حجم من هذه اللقاحات للشعب المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على التوازن في تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لذلك جرى مناقشة العديد من القضايا والملفات وعلى رأسها عودة صلاة الجمعة.