آليات التعامل مع المخالفة الوحيدة بانتخابات "الشيوخ"

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ انتخابات الشيوخ شهدت مخالفة في الدعاية الانتخابية بجنوب القاهرة أُحيلت للنيابة، موضحًا أنَّ اللجنة طوّرت موقع الناخب الإلكتروني، وشهدت تعاونًا كبيرًا مع الأجهزة المعنية خاصة القوات المسلحة.

الدكتور رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أوضح أن النيابة ستباشر التحقيقات للتأكد من حقيقة المخالفات الدعائية للانتخابات، موضحا أنه من المستبعد أن تكون تلك المخالفات لفائز، لأنه لن تعلن حتى تتأكد من النيابة من مخالفتها أم لا.

وأضاف محسن لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن تكون عقوبتها الغرامة المالية فقط، مشيرا إلى أن ذلك وفقا رقم 140 لسنه 2020، بعقوبات حاسمة مخالفي الضوابط التي حددها القانون في الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، بشكل تفصيلي الدعاية الانتخابية، ووضع محظورات لها، حيث أوجبت المادة (31) التزام المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا.