التموين تكشف أسباب تخفيض وزن الرغيف في المنظومة الجديدة

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف الأساسي من تطبيق تكلفة منظومة الخبز الجديدة هي المحافظة على الجودة والمواصفات والحافظ على سعره 5 قروش وحصة المواطنين، لافتًا إلى أن الوضع السابق قبل تطبيق المنظومة الجديدة كانت المخابز تنتج الرغيف ناقص 10 جرامات و20 جرامًا وبعض المخابز كانت تنتجه ناقص 30 جرامًا.

وأضاف "كمال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن عقوبة مخالفة وزن الخبز تصل لغلق المخبز، وهي عقوبة رادعة لصاحب المخبز، ولكنها تسبب ضرر للمواطن لأن هناك بعض القرى يوجد بها مخبز واحد، لذلك جرى تطبيق المنظومة الجديدة للخبز.

وأشار إلى أن الفكرة في تثبيت وزن الرغيف عند 90 جرامًا هو الحفاظ على الدعم لأصحاب المخابز، لأن التكلفة المعمول بها قبل المنظومة استمرت لعامين على الرغم أن السولار ارتفع في العام الماضي والكهرباء هذا العام، كما أن عمال المخابز لم يكن لديهم تأمين.

وأوضح أن التجربة الجديدة تتضمن تثبيت الوزن ورفع التكلفة من 213 جنيهًا لـ 265 جنيهًا للجوال الوحد وزيادة عدد الأرغفة المنتجة من الجوال الواحد من 1250 رغيفًا لـ 1450 رغيفًا، كما أن هيئة السلع التموينية تحملت التأمينات الاجتماعية لقطاع المخابز.

وأكد أن تناقص في الخبز بعدما أصبح 90 جرامًا سيتم مضاعفة الغرامة على صاحب المخبز ومحاسبته بالسعر الحر للدقيق حتى تصل العقوبة للغلق، لافتًا إلى أن المخابز تنتج خبز بأوزان 100 جرام و110 جرامات و90 جرامًا، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تسمح بـ 10 جرامات في نقص بالوزن بالمنظومة السابقة ولكن جرى إلغاؤها تمامًا.