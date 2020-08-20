يوسف الحسيني: التحالف بين أحزاب "القائمة الوطنية" تحت قبة الشيوخ وارد

قال يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، إن تحالف الأحزاب بالقائمة المشتركة ينتهي مع إعلان نتيجة مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنه من الوارد بعد ذلك أن يحدث تحالف تحت القبة، ليس بالضرورة أن يكون بنفس الكيانات او أحزاب أكثر أو مستقلين.

وأضاف "الحسيني" خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن مصر تعيش في أكثر من تحد ولا سيما التحديات في ليبيا واثيوبيا وسيناء واتفاقيات شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز والبترول، ما يستتبعه مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات وتحالفات مع دول، مؤكدا ان مجلس الشيوخ سيلعب دورا شديد الأهمية والمحورية خلال السنوات المقبلة نتيجة لهذه التحديات.

وأشار المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر إلى أن أي انتخابات بعد أي ثورات تكون بمثابة "فورة انتخابية"، ويقبل عليها المواطنين بشدة، وعندما تهدأ الأمور وتستقر من المفترض أن يتراجع الإقبال.