خريجو أسنان دفعة 2018: لم نجد أسماءنا في كشوف الناخبين للتصويت

اشتكى عدد من أطباء الأسنان، من منع أطباء أسنان خريجى دفعة 2018، من حق التصويت بانتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان، والمنعقدة اليوم الجمعة على مستوى الجمهورية، وعدم وجود أسمائهم ضمن جداول أعضاء الجمعية العمومية للمحافظات الموجودين بها.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبدالناصر، أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إنه لم يتم منع أي من الأطباء للتصويت بالانتخابات.

وأضاف "عبدالناصر" في تصريحات للصحفيين، أن دفعة 2018 مع بداية حصولهم على عضوية النقابة يتم تسكينهم وفق محل إقامتهم، المُثبت ببطاقة الرقم القومى، حتى يستلموا التكليف وفق توزيع وزارة الصحة، وبناء عليه يتقدم الطبيب بطلب لتغيير نقابته الفرعية وفق محل عمله الجديد.

وأكد أن النقابة كانت حريصة منذ الإعلان عن موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى، طلب أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية من مراجعة والتعرف على لجان التصويت الخاصة بكل عضو، مؤكدًا أن تلك الإجراءات معروفة لجميع الأطباء، ليتمكن كل منهم تعديل أى مشكلة به، مؤكدا أن اللجان تعمل منذ صباح اليوم بهدوء، واستقرار.

وشهدت الانتخابات إقبالا متوسطا من الناخبين بالقاهرة والجيزة، حيث ظهرت طوابير الناخبين مع فتح أبواب اللجان، في مقر الانتخاب بنقابة القاهرة في شارع الحديقة بجاردن سيتي، وكذلك بنادي الأطباء في شارع البحر الأعظم، مقر لجان الجيزة، ووضعت اللجنة بوابات تعقيم عند مداخل اللجان، ووفرت وسائل التعقيم، من كحول ومطهرات، ومنعت دخول الأعضاء دون ارتداء كمامة.

قال يوسف حمزة الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان وعضو لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، إن جميع اللجان الانتخابية فى المحافظات فتحت فى موعدها فى العاشرة صباح اليوم، لاستقبال الناخبين ومستمرة حتى الخامسة.

وأضاف "حمزة" أن الإقبال على التصويت فى انتخابات النقابة حتى الآن يعتبر متوسطا، متوقعا تزايد أعداد الناخبين عصر اليوم بعد انكسار الشمس وانخفاض درجة الحرارة، مشيرا إلى أن نسبة التصويت في انتخابات النقابة يتراوح الحضور فيها من 5% إلى 7%.

وأعرب الدكتور مصطفى محمود، طبيب أسنان بالقاهرة، عن أمله في أن يحقق المجلس الجديد مطالب الجمعية العمومية في نقابة قوية تحقق آمال شباب أطباء الأسنان، وكبارهم، وأن يكون ذا صوت مسموع، وأن يعمل هذا المجلس من أجل المصلحة العامة.

وانطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحا تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

كما تجرى العملية الانتخابية في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات سيتم وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقًا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد أبوساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبوزيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 مرشحا على مستوى المناطق، و53 مرشحا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحا تحت السن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.