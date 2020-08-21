تحويلات مرورية لتطوير طريق "القاهرة - أسيوط" الغربي

بمناسبة البدء في أعمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق "القطاع الثاني بطول 20 كم" من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي الرئيسي.

فقد اتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق في المسافة من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه أسيوط، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال، على أن تكون مدة التنفيذ شهرين يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 5 مساء اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 21/8/2020.