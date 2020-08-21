الأول على الثانوية الأزهرية يشكو من الصرف في قريته.. و"الإسكان" ترد

وجه أحمد مدحت مصطفى الأول على الثانوية الأزهرية، شكوى على الهواء، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC".

وقال مصطفى، إنه من قرية بني محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، لا يسلط عليها الضوء كثيرًا، وتعاني من مشكلة الصرف الصحي.

وأضاف: "لو جرى تسليط الضوء على هذه القرية، فإن لدينا مليون شخص قد يحصلون على نسبة نجاح 100%، لدينا الكثير من النوابغ، لكنهم في حاجة إلى المفتاح الذي هو الاهتمام بهم".

بدوره علق الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية والصرف الصحي، على الأمر، قائلًا إن القرية كبيرة تحتوي على محطتي رفع تبرع بهما الأهالي، ويتبقى محطة المعالجة.

وأضاف: "الأرض التي نريد الحصول عليها لإقامة محطة المعالجة، فقد اقترحنا 50 فدانا لتكون مساحتها، وهناك جزءا متداخل منها مع وزارة الآثار، وجارٍ التنسيق معها، للحصول على قرار التخصيص، والقرية مدرجة ضمن خطة العام المالي الحالي، وبعد صدور قرار التخصيص سيتم طرح المشروع لعمل الدراسات التصميمية مباشرة".

وتابع: "هناك جوابات متبادلة مع وزارة السياحة والآثار، وخلال هذا العام المالي سنحل المشكلة معها ونطرح المشروع للتصميم والتنفيذ على الشركات المنفذة".