جامعة "6 أكتوبر" تقدم منحة لابنة المسعف الشهيد لدراسة العلاج الطبيعي

أعلن الدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، تقديم منحة مجانية، للطالبة شيماء سيد زكي الحاصلة على 95% في الثانوية العامة، في نفس العام الذي استشهد فيه والدها، الذي كان يعمل مسعفًا برصاص الإرهاب في العريش.

وأضاف "سامي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "سنقدم لها منحة مجانية كاملة، للالتحاق بكلية طب العلاج الطبيعي".

ووجه مقدم البرنامج الشكر لرئيس جامعة 6 أكتوبر، مؤكدًا أنه وأفراد فريق إعداد برنامجه، لم يكونوا متأكدين من الحصول على المنحة: "شيماء نفسها ماكانتش تعرف كل التفاصيل دي، وأنا وفريق الإعداد كنا مرعوبين وركبنا بتخبط في بعض، ودعينا إن ربنا يُجبر بخاطرها، وتحقق اللي هي عاوزاه".

ووجه الإعلامي أحمد فايق الشكر، للدكتور أحمد زكي بدر رئيس مجلس أمناء الجامعة بعدما استجاب بسرعة لطلب المنحة الذي قدمه البرنامج، لكي تحصل عليها شيماء، لتحقق رغبة والدها المسعف الشهيد.