"سمر" ممرضة وزوجة وأم وطالبة متفوقة في آن واحد من أجل "حلم الطب"

سلط برنامج "مصر تستطيع" المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الضوء على حياة الأطقم الطبية ودورهم الكبير في مكافحة فيروس كورونا، إذ عرض تقريرا مصورا عن حياة "سمر" والتي تعد ممرضة وزوجة وأمًا وطالبة في آن واحد بهدف تحقيق "حلم الطب".

وقالت نوال حسن، والدة سمر: "من وهي في أولى ثانوي تمريض وهي تتابع نتيجة الثانوية العامة، وكل لما تعرف حد من هنا من البلد دخل طب بحس إنها تحزن على نفسها، لأنها دخلت تمريض مادخلتش ثانوية عامة وكملت، وحققت الهدف اللي هي عاوزاه".

وأوضح بهاء مصطفى، والد سمر: "كان فيه حالات كورونا في الشارع أيام الامتحانات، ماكانتش بتتأخر، رغم ظروف كورونا، فيه حالات في الشارع كنا بنستدعيها".

من جانبه قال ياسر عبدالله، زوج سمر: "من البداية كانت عاوزة تدخل ثانوي عام عشان تدخل كلية طب، الحمد لله كان عندها هدف اللي هي عاوزة توصل له".

وأشار إسلام بهاء، شقيق "سمر" إلى أن سبب موافقتهم على ذلك لتوفقها خلال رحلتها الدراسية، متابعًا: "واحدة جارتنا جالها كورونا، كانت في وقت الرعاية بتاعتها كانت بتاخد الكتب وتروح تقعد جنبها هناك تعلق لها محاليل، أو أي حد عاوز يقيس ضغط أو سكر ماكانتش بتتأخر عن أي حد".