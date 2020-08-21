رحلة "عبدالرحمن" في الثانوية العامة: نصف تفوق والآخر عمل

يسلط برنامج "مصر تستطيع" المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الضوء على رحلة قصة كفاح "عبدالرحمن عادل" في الثانوية العامة التي كانت نصفها تفوق والنصف الآخر عمل.

وقال عادل عبدالرحمن، والد "عبدالرحمن"، "طول عمر المدرسين بيشكروا فيه وحتى أيام الإعدادية كانوا بيقولوا له يا دكتور عبدالرحمن، دي إديتله ثقة شوية في نفسه، إحنا عندنا أرض صغيرة، ومش بكلفه ولا أضغط عليه بقول له تعالى اعملي كذا يقولي حاضر يا بابا، نصف ساعة وأقوله قوم شوف مصلحتك، ماكنتش بأمره أنه يذاكر".

بينما قالت والدته، "كنت بدخل عليهم الأوضة وهما قاعدين، واحد في تالتة ثانوي، وخلود في تالتة إعدادي، وروان في سادسة ابتدائي كلهم في أوضة واحدة، كان بيحب يذاكر كتير قوي، نقول له نام، يقولي حاضر يا ماما بس ماينامش، أول الفجر بلاقيه بيذاكر، الساعة 3".