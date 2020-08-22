رصد حالة غش بامتحان اللغة العربية بمدرسة أحمد زويل بالجيزة
كتب:
الوطن
12:52 م | السبت 22 أغسطس 2020
الامتحانات
تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من رصد حالة غش واحدة باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة.
وتم ضبط الطالبة "ي.ي.س" عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.