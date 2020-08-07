"الطيران المدني" تستعد لإطلاق حملات دعائية في الأسواق العالمية للتنشيط

تستعد وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الصلة، لشن حملات دعائية بالأسوق العالمية، لتنشيط حركة الطيران والسفر، مع الاستعانة ببعض الأفلام والمواد الدعائية، لإطلاقها بالأسواق، وكذلك الإعلان عن برامج وحزم تحفيزية وتخفيضات خلال أيام، لتحفيز المواطنين على السفر والتنقل، بالتزامن مع قرب الموسم الشتوي، الذي يبدأ في منتصف أكتوبر.

وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أنه سيجري خلال الحملة الترويجية، الحديث عن الإجراءات الإحترازية، وضوابط السلامة الصحية، التى أصدرتها الوزارة، لإعادة استئناف حركة الطيران والسفر المنتظم والسياحة الوافدة إلى مصر، واشتراطات استقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المتاحف والمواقع الأثرية، التي أعيد فتحها، كذلك إلقاء الضوء على المطارات المصرية الحديدة، التي تم افتتاحها مؤخرا أمام الركاب، ويأتي في مقدمتها مطار سفنكس الدولي، لتشجيع الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحيه المصرية.

وفي سياق متصل، سير مطار القاهرة الدولى يوم أمس الخميس، 123 رحلة طيران دولية ومحلية، وشحن جوى وخاص، وذلك إلى عدة وجهات مختلفة، لنقل 12573 مسافر من جنسيات مختلفه.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المطار سير يوم أمس الخميس، عدد 63 رحلة سفر لنقل 4954 راكب كما أستقبلت صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 60 رحلة وصول لنقل 7573 راكب قادمين من عدة وجهات خارجية مختلفة.

واتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

يأتى ذلك فيما أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، تسيير 31 رحلة جوية خلال ال 24 ساعة الماضية، بمعدل رحلة واحدة إلى "أثينا، باريس، تورنتو، فرانكفورت، لندن، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، تونس، نيويورك، جوانزو، وبغداد"، ورحلتين جويتين إلى "ميلانو، وأبوظبي وبيروت".كما سيرت الشركة 3 رحلات جوية إلى دبي، و4 رحلات استثنائية إلى "الرياض، الدمام، القصيم، ومومباي"، إضافة إلى رحلة داخلية لشرم الشيخ ورحلتين جويتين إلى الغردقة، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

وأوضح البيان، أنّ جميع الرحلات أقلت على متنها نحو 2500 راكب من جنسيات مختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية.