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مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 118 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

كتب:

أيمن حمزة
10:20 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 118 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 118 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

يسير مطار الدولي اليوم الثلاثاء 118 رحلة طيران إلى عدة وجهات دولية وعربية ومحلية ومن المفترض أن تنقل تلك الرحلات نحو 11 ألف راكب من جنسيات ووجهات مختلفة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار سيسير اليوم 58 رحلة سفر تنقل على متنهم نحو 4194 مسافرا إلى عدة عواصم عالمية منها فرانكفورت واشتطن لندن باريس روما ميلانو أثينا فيينا كما تستقبل صالات الوصول 60 رحلة على متنهمً 6769 مسافرا قادمة من تورنتو وفرانكفورت وبيرجامو وطشقند وأثينا وروما ولندن وباريس وميلانو وفيينا وأسطنبول وأديس أبابا ودبي وجدة والشارقة والرياض وتونس وأبوظبي وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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