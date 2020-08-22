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مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع اليوم 16742 مسافرا من جنسيات مختلفة

كتب:

أيمن حمزة
11:37 ص | السبت 22 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع اليوم 16742مسافر من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع اليوم 16742مسافر من جنسيات مختلفة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 8994 راكبا، كما يغادر المطار 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 7748 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة 157 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تقل على متنها 16742 مسافرا من جنسيات مختلفة، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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