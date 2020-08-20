مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 16446 راكبا من جنسيات مختلفة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 157 رحلة طيران دولية قادمة ومغادر إلى عدة وجهات، تقل على متنها 16446 راكبا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها "نيويورك، فرانكفورت، باريس، روما، ميلانو، تورنتو، لندن، أثينا، بيروت، جدة، دبي، الشارقة، الرياض، وأبو ظبي"، وتبلغ رحلات السفر 79 وتقل على متنها 7369 مسافرا.

ويستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 75 رحلة، تقل على متنها 9077 مسافرا، عائدين من عدة وجهات دولية منها "لندن، باريس، ملانو، روما، أثينا".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.