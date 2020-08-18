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مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 134 رحلة تنقل على متنها 14349 راكبا

كتب:

أيمن حمزة
11:05 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 134 رحلة تنقل على متنها 14349راكب

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 134 رحلة تنقل على متنها 14349راكب

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 134 رحلة دولية إلى عدة جهات مختلفة تنقل على متنها 14349راكبا.

وقالت مصادر مطلعة إن المطار سيغادر منه، اليوم، 67 رحلة طيران تقل على متنها 6509 في حين يستقبل المطار 67 رحلة على متنهم 7840 راكبا.

وأوضحت المصادر أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها "باريس، روما، ميلانو، لندن، مومباي، فرانكفورت، واشنطن، أثينا، بيروت، أسطنبول، نيروبي، جده، مسقط، دبي، الشارقة، الرياض"، في حين تكون رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية منها "تورنتو، لندن، باريس، ملانو، روما، أثينا، فرانكفورت، مومباىو" تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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