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محمود مسلم

نائب محافظ قنا يتفقد المخابز

كتب:

رجب آدم
01:28 م | الأحد 23 أغسطس 2020
الخبز

الخبز

أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة تفقدية شملت عددا من المخابز بمدينة قنا، في إطار متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقي الدعم وللاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، رافقه أشرف أنور رئيس مدينة قنا.

بدأ نائب المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمجمع المخابز بالصالحية والمخبز الآلي المحسن بمدينة قنا، للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

وشدد على أهمية توفير رغيف الخبز بالجودة المطلوبة لكل المواطنين، باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن.

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