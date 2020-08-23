بدأ بحرائق ومستمر في الكوارث: أسبوع وينتهي "قرن أغسطس"

أسبوع وينتهي شهر أغسطس، الذي عايش فيه المصريون الكثير من الأحداث والأخبار التي احتلت "الترند" وشغلت الرأي العام وكانت جميعها سيئة، بداية من وفيات مشاهير وحرائق وانهيار عقارات وحالات غرق وغيرها من الحوادث التي نرصدها قبل انتهاء شهر أغسطس للعام الجاري.

23 يوما من الحرائق

آخر حرائق الشهر الذي شهدت معظم أيامه حرائقا، حين سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية أمس على حريق اندلع بشقة سكنية بعقار في منطقة الورديان، دون حدوث إصابات، وفي نفس اليوم، اندلع حريق في محل بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أن الحريق شب في حريق في الدور الأرضي وأتت النيران على محتويات المحل بالكامل.

وشهد الشهر العديد من الحرائق الكبرى في عدة محافظات وفي 13 أغسطس أصيب 10 أشخاص بحالة اختناق، إثر نشوب حريق امتد إلى 17 منزلًا بقرية سمهود التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وعلى جانب آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق محدود أعلى سطح مدارس الهدى والنور بالمنصورة.

5 أغسطس، نشب حريق هائل في عدد من الأراضي الزراعية على طريق "طملاي" الجديد بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتهم مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية تصل إلى 300 متر.

وقبلها بيوم واحد لقى طالب مصرعه، وأصيب آخر في حريق اندلع بـ11 منزلًا بنجع الحرامي قرية القرعان، دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج. فضلاعن نفوق 45 رأس غنم و16 عجلا.

رحيل المشاهير

شويكار: رحلت الفنانة شويكار يوم 14 أغسطس عن عالمنا عن عمر يناهز 85 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة.

سمير الإسكندراني: رحل الفنان سمير الإسكندراني عن عمر يناهز 82 عامًا، في 13 أغسطس، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الذي رحل بعد صراع مع المرض.

سناء شافع: أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، 12 أغسطس، وفاة الفنان سناء شافع، بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في العناية المركزة إثر تعرضه لآلام في الرئة.

إصابات اليوتيوبر

وفاة خالد حفناوي في 10 أغسطس، حيث دخل في غيبوبة إثر إصابته بجلطة في المخ، وبعد ساعات من وفاته أصيبت اليوتيوبر "مي ماهر" بجلطة في الرئة، وتم نقلها للمستشفى ودخلت العناية المركزة لتلقي العلاج، وفي 12 أغسطس أعلن حساب اليوتيوب مي عبدالرحمن، إصابتها بجلطة في الرئة، فيما تم الإعلان اليوم عن إصابة اليوتيوبر خالد جاد بجلطة في ذراعه اليمنى بألمانيا في 13 أغسطس.

حوادث انهيارات منازل

أما فيما يخص انهيارت المنازل كان أبرزها انهيار العقار رقم 50 في شارع قصر النيل، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار من أجل عمليات الإنقاذ، كما جرى إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار، على سبيل الاحتراز، وعندما أكدت اللجنة أن العقار لا يوجد به أي مخاوف وبحالة سليمة جرى إعادة السكان على الفور.

سقوط طائرة

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس، تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة تحمل شخصين أحدهما الطيار، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق.

بين معدية وعوامة حوادث غرق أغسطس مستمرة

غرقت عوامة "جولدن جيم" في منطقة الدقي، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات أو وفيات، وأنها لحقت بها خسائر كبيرة بالطابق الثاني والثالث، وقبلها أبلغ أهالي البحيرة والمنوفية، بغرق معدية بالرياح التوفيقي تقل سيارات ومواطنين، أمام قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.