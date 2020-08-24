تعرف على مكاسب صناع السيارات فى الثانية الواحدة قبل كورونا

شهدت سوق السيارات فى 2019 ذروتها وارتفعت المبيعات بشكل جنونى بالأخص بعد شهرة فئة الـSUV الذى أدت الى تضخم المبيعات، حيث ارتفعت مبيعات السيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط الى 17 مليون سيارة فى 2019 وباعت 19 شركة سيارات فى العالم 72 مليون سيارة.

وظهرت دراسة جديدة نشرها موقع Visual Capitalist حول مكاسب صناع السيارات فى الثانية الواحدة فى 2019 شملت 19 شركة باعت 72 مليون سيارة فى العالم فى 2019 وفى هذا التقرير نستعرض لكم هذه القائمة بالترتيب:

1- مجموعة فولكس واجن حصلت فى 2019 على 9.202 دولار فى الثانية الواحدة

2- تويوتا 8.946 دولار فى الثانية الواحدة

3- فورد وكانت تحقق نصف أرباح تويوتا فى الثانية الواحدة بمقيمة 4.946 دولار

4- هوندا 4.537 دولار

5- جنرال موتورز 4.351 دولار

6- فيات كرايسلر FCA 3.856 دولار

7- BMW 3.708 دولار

8- مرسيدس 3.316 دولار

9- نيسان 2.918 دولار

10- هيونداى 2.879 دولار

11- مجموعة PSA 2.664 دولار

12- رينو 1.979 دولار

13- كيا 1.585 دولار

14- جيلى\فولفو 1.457 دولار

15- تاتا موتورز المالكة لعلامة جاكوار و لاند روفر 1.385 دولار

16- سوزوكى 1.104 دولار

17- مازدا 1.017 دولار

18- سوبارو 904 دولار

19- تيسلا 780 دولار

ولكن تغيرت الأوضاع كثيرا فى 2020 حيث خسرت جميع الشركات بسبب فيروس كورونا وبعض الشركات معرضة للافلاس.