تعرف على مكاسب صناع السيارات فى الثانية الواحدة قبل كورونا
كتب:
أمير مسعد
03:14 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
أرشيفية
شهدت سوق السيارات فى 2019 ذروتها وارتفعت المبيعات بشكل جنونى بالأخص بعد شهرة فئة الـSUV الذى أدت الى تضخم المبيعات، حيث ارتفعت مبيعات السيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط الى 17 مليون سيارة فى 2019 وباعت 19 شركة سيارات فى العالم 72 مليون سيارة.
وظهرت دراسة جديدة نشرها موقع Visual Capitalist حول مكاسب صناع السيارات فى الثانية الواحدة فى 2019 شملت 19 شركة باعت 72 مليون سيارة فى العالم فى 2019 وفى هذا التقرير نستعرض لكم هذه القائمة بالترتيب:
1- مجموعة فولكس واجن حصلت فى 2019 على 9.202 دولار فى الثانية الواحدة
2- تويوتا 8.946 دولار فى الثانية الواحدة
3- فورد وكانت تحقق نصف أرباح تويوتا فى الثانية الواحدة بمقيمة 4.946 دولار
4- هوندا 4.537 دولار
5- جنرال موتورز 4.351 دولار
6- فيات كرايسلر FCA 3.856 دولار
7- BMW 3.708 دولار
8- مرسيدس 3.316 دولار
9- نيسان 2.918 دولار
10- هيونداى 2.879 دولار
11- مجموعة PSA 2.664 دولار
12- رينو 1.979 دولار
13- كيا 1.585 دولار
14- جيلى\فولفو 1.457 دولار
15- تاتا موتورز المالكة لعلامة جاكوار و لاند روفر 1.385 دولار
16- سوزوكى 1.104 دولار
17- مازدا 1.017 دولار
18- سوبارو 904 دولار
19- تيسلا 780 دولار
ولكن تغيرت الأوضاع كثيرا فى 2020 حيث خسرت جميع الشركات بسبب فيروس كورونا وبعض الشركات معرضة للافلاس.