أبرز خطوات تطوير القاهرة الخديوية بينها رفع تشوهات المباني

بدات أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع عدة جهات وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تطوير القاهرة الخديوية حيث يحظى باهتمام رئيس الوزراء.

وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أن أعمال التطوير تركز على عدة نقاط من أجل استعادة المظهر الجمالي والحضارى لمنطقة وسط البلد وجعلها قبلة للسائحين باستعادة بريقها وشكلها المعمارى المميز.

وأشارت المصادر إلى تعاون عدد كبير من الجهات فى هذا الملف منها وزارات الآثار والثقافة والإسكان والداخلية.

- التركيز على تطوير المنطقة الواقعة من قصر النيل حتى ميدان الأوبرا.

- إزالة تشوهات المباني ورفع اللافتات أعلى وجهات العقارات.

-العمل على توحيد لافتات المحال والشركات.

-تطوير 5 ميادين منها طلعت حرب ومصطفى كامل والأوبرا.

- دراسة تحويل جزء من ميدان الفلكى للمشاة.

- دراسة تحويل شارع 26 يوليو للمشاة.

-منع انتظار السيارات بالقاهرة الخديوية.

- خضوع أعمال التطوير لإشراف الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

-العمل على إعادة واجهات العقارات ذات الطراز المعمارى إلى أصلها.

-الحد من انبعاث التلوث والضوضاء فى تلك المنطقة ومنع دخول سيارات بعض الأماكن.

- تشجيع استقلال الدراجات بتحديد مسارات الدراجات.

-إزالة أى إشغالات ومنع وجود أى باعة جائلين بالشوارع.

-مراجعة تراخيص المحلات الموجودة بالموقع.

- التركيز على الأنشطة الثقافية والسياحية بوسط البلد.

-مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات الموجودة لعدم تكرار واقعة انهيار عقار شارع قصر النيل.

- العمل على توسعة بعض الأرصفة بعدد من الشوارع للتيسير على المشأة.