"الصحة": نتوقع إنتاج لقاح مصري لكورونا بخبرات صينية نهاية العام الجاري

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إنه يتم متابعة كل اللقاحات لمواجهة كورونا في كل دول العالم، ومصر لديها دراسة على 6 لقاحات، مؤكدًا أن اللقاح الروسي لا يزال في مرحلة التجارب السريرية، كما تم حجز 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد فور طرحة.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن كل اللقاحات على مستوى العالم غير متوقع إنتاجها قبل نهاية العام الحالي، كما أن مصر تتعاون مع الصين في اللقاحات الخاصة بكورونا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النتائج على اللقاح الإنجليزي والصيني مبشرة جدًا.

وتوقع رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنتاج اللقاح المصري بخبرات صينية في مصانع المصل واللقاح المصرية نهاية العام الحالي وستكون الأولوية للمصريين ومن ثم الأفارقة، وهناك تخوفات في العالم كله من قدوم فصل الشتاء وحدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.