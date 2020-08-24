وزير التعليم العالي: لدينا جامعات حكومية "مجانية" تخدم غير القادرين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك جامعات حكومية في مصر مجانية تخدم غير القادرين ولكن هناك الطبقة المتوسطة التي من الممكن أن تتحمل جزءا من تكاليف التعليم، مؤكدًا أن هذه الطبقة لا تريد أن تكلف الدولة تكاليف التعليم المجانى وتريد تركها لمن يحتاجها وتحصل على تعليم محترم لأبنائها، موضحًا في الوقت ذاته أن الجامعات الأهلية غير قابلة للربح.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أنه تم إنشاء أربع جامعات أهلية جديدة في مصر، ثلاثة منها سيدخلون الخدمة العام المقبل، منها جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان، وكذلك جامعة العلمين، مؤكدًا أن جامعة الملك سلمان تحتوى على ثلاثة أفرع، كما أن جامعة العلمين، تحتوي كم من الاستثمار كبير جدا، وكذلك هناك جامعة في المنصورة الجديدة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من الملاحظ أن كل الجامعات التي أنشئت تم إنشاؤها في المدن الجديدة، كما تم السماح للجامعات الحكومية أن تنشئ جامعات أهلية في الأراضى المخصصة لها في الظهير الصحراوى، موضحًا أن ما يتم جمعه من مصروفات من الجامعات الأهلية يجرى ضخه في تطوير المنظومة لتقديم تعليم راقٍ، كما أن هناك جامعات دولية تعطى شهادات من الخارج.

وأوضح الوزير، أن هناك تعليما جامعيا خاصا، وهذا يأخذ عددا قليلًا من طلاب الثانوية العامة، فضلًا عن الجامعات التكنولوجية، مؤكدًا أنه جرى التصديق على 6 جامعات أهلية جديدة تابعة لجامعات حكومية.