وزير التعليم العالي لـ"الطلاب": ما تستخسرش مجموعك وفكر في اللي يناسبك

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام العمل في مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، والتي تستمر حتى 30 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن الآلاف تقدموا بأوراقهم كما هو معتاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المجاميع مرتفعة في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، مردفًا أن هذا يُسأل عنه وزير والتربية والتعليم، وإن كان الطلاب لم يمتحنوا في المنهج كاملًا لأن الدراسة توقفت منذ مارس الماضي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تلقى إشادات واسعة بنظام التعليم في مصر، وتوقيت الامتحانات وإنجازها، رغم الظروف التي يعيشها العالم.

ولفت إلى أن المجموع ليس الأساس في رغبات الالتحاق بالكليات، والأفضل أن يختار الطالب وجهته في مرحلة الدراسة الجامعية، وفقًا لمهارته التي يتميز بها.

وناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة قائلًا: "ما تستخسرش المجموع، وفكر وخد وقتك في اختيار الكلية اللي تناسبك، وتتماشى مع مهاراتك".