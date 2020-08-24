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تاجر يعرض 20 ألف جنيه على أسرة طفل إمبابة بعد هتك عرضه

كتب:

خالد فهمي وجيهان عبد العزيز
12:04 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

اتهمت أسرة طفل عمره 7 سنوات تاجرًا بهتك عرضه، وحاول المتهم إغراء أسرة المجني عليه لمنعهم عن استكمال الإجراء القانونية فعرض عليهم 20 ألف جنيه نظير التنازل عن القضية أمام النيابة العامة التي قررت حبس المتهم وعرض الطفل على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما تعرض له من اعتداء.

وحمل المحضر رقم 9788 لسنة 2020 إداري إمبابة، أقوال والد الطفل المجني عليه متهمًا تاجر بهتك عرض نجله، مضيفًا أنَّ الواقعة حدثت قبل 20 يومًا تعرض لهتك عرضه عن طريق جاره، مضيفًا أنَّ نجله كان يتألم من فتحه الشرج، وذهب به إلى الصيدلية وأعطاه الطبيب دهانًا.

وتابع أنَّه سمع من الجيران أن الجار هتك عرض ابنه، وعندما واجه الطفل رفض الاعتراف له خوفًا منه، فذهب به لمستشفى إمبابة العام، وبالكشف عليه تبين أنَّه مصاب بجرح خارجي لفتحه الشرج.

وفي أثناء ذهابه إلى قسم شرطة إمبابه لتحرير محضر، استوقفه ابن شقيق المتهم وأخذه إلى المتهم وجلسوا سويًا في تواجد عدد من أبناء المنطقة، وعرضوا عليه 20 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر، ولكنه رفض وذهب إلى قسم الشرطة وحرر محضرًا ضد المتهم بعد اعتراف رسمي له بهتك عرض نجله، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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