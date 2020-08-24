حملة "طرق أبواب" لتوزيع لحوم الأضاحي بجنوب سيناء

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبعض الجمعيات الأهلية حملة "طرق أبواب" لتوزيع لحوم الأضاحي، في المناطق الأكثر احتياجًا بجميع مدن المحافظة.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أنه جرى توزيع الحصة الأولى من لحوم الأضاحي وبإجمالي 2 طن من اللحوم الطازجة، من خلال التنسيق بين المحافظة ورؤساء المدن ومديري إدارات الأوقاف بجميع المدن والتضامن الاجتماعي، وتكافئ المرأة، داخل المناطق الأكثر احتياجًا عن طريق حملة طرق الأبواب، بالقرى والوديان والتجمعات البدوية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تصل الدفعة الثانية يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر المقبل، بكمية 2 طن لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.