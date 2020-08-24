المطار يستقبل 1994 مسافرا على متن 19 رحلة طيران

استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، 19 رحلة طيران دولية أقلت على متنها 1994 مسافرا من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات أوروبية وعربية وأفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن أنّ صالات الوصول بالمطار استقبلت 19 رحلة قادمة من عدة وجهات، بينها، فرانكفورت، روما، فيينا، اسطنبول، أثينا، أديس أبابا، الشارقة، أبوظبي، دبي، البحرين، الرياض، بيروت، عدن، وبغداد.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنّه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيها المصرية لمطارات مصر، دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.