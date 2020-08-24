طالب واحد بالشعبة العلمية أدى امتحان مادة الرياضة البحتة بجنوب سيناء

أدى امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، طالب واحد فقط الامتحان في مادة الرياضة البحتة.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الطالب أدى الامتحان بلجنة مدرسة الفيروز الرسمية التابعة لإدارة بشرم الشيخ التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه لم ترد لدى غرفة العمليات بالمديرية أي شكوى وطبقت إجراءات الحماية والوقاية داخل اللجنة، وقامت لجنة الإدارة بالإشراف على عملية التعقيم.