"عبدالغفار": اتصالات مع جامعات دولية للتوأمة بينها وبين الجامعات الأهلية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أنَّه في خلال أيام سيجري التوقيع مع عدد من الجامعات العالمية لإجراء توأمة مع الجامعات الأهلية، معلنًا وجود مجموعة من المبعوثين من جامعات خارجية من أمريكا وبريطانيا، لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مصر الفترة الحالية .

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه جاري التوقيع مع عدد من الجامعات، أبرزها جامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية مع جامعة العلمين، وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة إيست لندن التي تعتبر من أفضل جامعات بريطانيا، كما أنها إحدى جامعات بريطانيا المعترف بها والحاصلة على أعلى التصنيفات العالمية، وجامعة برمنجهام سيتي، وجامعة "هايم سي يونيفيرستي" من فيينا مع جامعة الملك سلمان، ونسعى لأن تكون الجامعات الأهلية نموذجاً للتعليم المصري يحتذى به في المستقبل القريب.

وأكد وزير التعليم العالي، أن هناك مجموعة كبيرة من الاتفاقيات نسعى للانتهاء منها في أقرب وقت، مؤكدا أن الوزارة تسعى لأن تكون الجامعات الأهلية نموذجاً للتعليم المصري يحتذى به في المستقبل القريب، وجاري الاتفاق معها لها مراكز متقدمة جداً في التصنيفات العالمية، وهي من كبرى الجامعات.