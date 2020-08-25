تنسيق جامعات القاهرة الكبرى: أكثر من 5000 طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن

شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعات "القاهرة وعين شمس وحلوان"، إقبالاً متوسطاً من الطلاب، حيث استقبلت المعامل أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة حتى مساء أمس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للمحافظة على الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

واستقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، ما يزيد عن 1000 طالب من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى، منذ انطلاق أعمال التنسيق، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسى الجديد.

وتضم معامل تنسيق جامعة القاهرة 320 جهاز حاسب آلى حديثاً مزوداً بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، حيث تضم كلية الهندسة 120 جهازاً، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100 جهاز، وكلية الزراعة 90 جهازاً.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة استقبلت حتى مساء أمس، أكثر من 1500 طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم بتنسيق الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة وفرت أكثر من 250 جهاز حاسب آلى بمختلف الكليات للتيسير على الطلاب فى إجراءات التسجيل.

واستقبلت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس أكثر من 2000 طالب منذ انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بكلية الآداب وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة وكلية البنات وكلية الزراعة.

وانطلقت السبت الماضي ، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً.