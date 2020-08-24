وزير النقل للصعايدة: "مفيش أطباء أصلا في ميدان رمسيس"

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن سبب اتخاذه قرارًا بإنشاء محطة بشتيل، ووقف قطارات الصعيد بها، وعدم وصولها إلى محطة رمسيس، مؤكدا أنه تحدث مع شخصين من الصعيد، ليس لهما صلة ببعض، أثناء استقلاله قطار أسوان.

وأكد الوزير أن الشخص الأول جاء من الصعيد للعلاج من المرض الخبيث، ويعمل موجه لغة عربية، ويأتي للقاهرة مرة كل أسبوعين، وينزل في محطة الجيزة، ويستقل ميكروباص حتى ميدان الدقي، حيث الطبيب المعالج له، والشخص الآخر يتعالج في دار الفؤاد في 6 أكتوبر.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن أهالي الصعيد عندما يخرجون من القطار، سواء في محطة الجيزة أو رمسيس، يأخذون مواصلة أو مواصلتين من أجل الذهاب إلى المكان الذي يقصدونه، ولا يقيمون في ميدان رمسيس، حتى المواطنين الذين يأتون من الصعيد للعلاج في القاهرة، لا يعالجون في ميدان رمسيس، "مفيش أطباء أصلا في ميدان رمسيس".

وتابع: "أنا من المنصورة ومن فلاحين المنصورة، وبفخر بأهالي الصعيد، بس مش قاعد في المنصورة، وأنت يا أحمد موسى من الصعيد، وقاعد في شرق القاهرة، ومصطفى بكري قاعد في حلوان وهو من الصعيد، أنا عاوز أقول محطة رمسيس ليست المقصد النهائي لكل أهالينا في الصعيد، كده كده هياخد مواصلة ثانية".

وواصل: "هتفرق يعني؟ هتفرق معاهم ياخدوا المواصلة من الجيزة أو رمسيس أو بشتيل، محدش يكلمهم كلام مش مضبوط، مش عاوز أقول حد يلعب بدماغهم، لأن دماغهم كبيرة جدا، لما نقولهم هنعمل محطة جديدة ومنورة وجميلة في مثلث بشتيل، محطة على الطراز الفرعوني".

وتابع: "محطة بشتيل يحدها أربعة شوارع رئيسية، من شمالها شارع السودان في المهندسين، جنوبها محور الزمر، شرقها محور 26 يوليو، غربها محور المطار، يمشي أربع مواصلات رئيسية، المونوريل هيعدي من جنبه، مترو الأنفاق هيعدي من قلب المحطة، أنت كده كده بتنزل رمسيس بتركب المترو".