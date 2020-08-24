وزير النقل مُعددا مشروعات الدولة بالصعيد: "لو فيه تمييز هنعمل كل ده؟"

عدّد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حجم المشروعات التي قامت بها الدولة لخدمة أهالي الصعيد، بعد غضب أهالي الوجه القبلي من تصريحات الوزير، حول إنشاء محطة بشتيل وعدم دخول القطارات القادمة من الصعيد لمحطة رمسيس، قائلًا: "عنصرية إيه اللي بيتكلموا عليها.. ده كلام مش منطقي، مفيش تمييز ولا عنصرية في التعامل مع أي مواطن مصري".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك طرقا عديدة جرى إنشاؤها في الصعيد، وما زالت هناك مشروعات طرق جديدة تجري هناك، "هل ده لأهالي الصعيد ولا لحد تاني"، كما جرى إنشاء مطار سوهاج الذي أشرف على إنشائه كامل الوزير عندما كان في منصب مدير مهندسين، وهذا يُعد نقلة نوعية في الصعيد.

وأكد وزير النقل والمواصلات أنه جرى تطوير مطار أسيوط بالكامل، " لو احنا عندنا تمييز عنصري كنا عملنا الكلام ده، مين اللي عمل قرى النوبة؟"، المشير حسين طنطاوي، وجهني بعمل مستشفى في كركر، وظل الوزير شهرين كاملين في النوبة لم يخرج للشارع حتى جرى الانتهاء من المستشفى، كما جرى عمل مستشفيات عديدة ومدارس وأسواق تجارية في النوبة لخدمة الأهالي هناك.

وتابع: "حد من الصعيد كان أجبرنا وقال لنا نعمل ده، معندناش تفرقة بين الصعيد ووجه بحري، أنا روحت المراشدة افتتحنا 26 صومعة، كل صومعة تسع 60 ألف طن قمح كل ده لأهالينا في الصعيد، فضلًا عن مزرعة وادي الشيخ في أسيوط، نفذتها القوات المسلحة وأنا كنت فرد منها، مين عمل الفرافرة اللي 90% من اللي شغالين فيها دلوقتي من أسيوط والمنيا وسوهاج، هم أقرب محافظات ليها".

وواصل: "مين اللي بيعمل السكك الحديد من السد العالي عشان أوصله لتوشكى، وأخد توجيه من الرئيس السيسي بده، الدولة تراعي مواطنيها أينما كانوا في الصعيد ووجه بحري وكذلك المصريين في الخارج، السيسي والحكومة حريصين على مصلحة كل مصري سواء داخل البلاد أو خارجها".