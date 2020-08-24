رئيس هيئة قناة السويس: عبور 192 سفينة زيادة من يناير إلى أغسطس 2020

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أول ما يسأل عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعاته معه، هو أحوال الملاحة المصرية، ومدى تأثير أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC": "خلال الفترة من يناير حتى 22 أغسطس، حققنا زيادة في السفن بواقع 192 سفينة عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 1.6%".

وتابع: "احتفلنا بمرور 5 سنوات على حفر قناة السويس الجديدة في هذا الشهر، وقبل 5 أعوام من افتتاح القناة، مر 86600 سفينة من القناة، أما خلال آخر 5 سنوات فإن 90 ألف سفينة مرت من القناة بزيادة بلغت نحو 3.7%، وبالنسبة للحمولات، فإن 4.6 مليارات طن عبرت من القناة خلال الأعوام الخمسة التي سبقت تدشين القناة الجديدة، وفي آخر 5 أعوام مر نحو 5.5 مليار طن بزيادة 16.9%".

وأوضح: "خلال السنوات الخمس التي سبقت افتتاح القناة سجلنا عائدات قُدرت بنحو 25.9 مليون دولار، وفي السنوات الخمس التالية سجلنا 27.2 مليار دولار، وهو ما يدل على أن مصر تحقق تقدمًا كبيرًا، وأن قناة السويس الجديدة أثرت بشكل إيجابي على الملاحة المصرية، ولولا أزمة كورونا وأزمة أسعار النفط، لتضاعفت هذه الأرقام 3 أضعاف".

وأردف أنه جرى وضع خطة قصيرة، حتى عام 2023 للوصول إلى عدد سفن يمر بالقناة، ضعف نظيره قبل افتتاح قناة السويس الجديدة: "نستهدف أن تمر 95 أو 100 سفينة بدلًا من 42 أو 45 سفينة قبل افتتاح القناة".